Один вертоліт пролетів 480 км, а другий 800 км. Перший вертоліт був у польоті на 2 год меньше. Скільки годин був у польоті кожний вертоліт, якщо їх швидкість однакова,
Математика
Один вертоліт пролетів 480 км, а другий 800 км. Перший вертоліт був у польоті на 2 год меньше. Скільки годин був у польоті кожний вертоліт, якщо їх швидкість однакова,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)800- 480=320 км разница 2)320:2= 160 км/ч скорость 3)480 :160= 3 часа в пути был 1 вертолёт 4)800:160=5 часов в пути был 2 вертолёт
Гость:
1)800-480=на 320км-второй пролетел больше. 2)320:2=160км/ч-скорость вертолётов. 3)48):160=3часа-был в полёте первый. 4)800:160=5часов-был в полёте второй.
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