Один вертоліт пролетів 480 км, а другий 800 км. Перший вертоліт був у польоті на 2 год меньше. Скільки годин був у польоті кожний вертоліт, якщо їх швидкість однакова,

Математика

Один вертоліт пролетів 480 км, а другий 800 км. Перший вертоліт був у польоті на 2 год меньше. Скільки годин був у польоті кожний вертоліт, якщо їх швидкість однакова,

Автор: Гость