Первые три дня теплоход плыл со скоростью 35 км/ч, следующие двое суток со скоростью 30 км/ч. Сколько всего километров проплыл теплоход?

Математика

Первые три дня теплоход плыл со скоростью 35 км/ч, следующие двое суток со скоростью 30 км/ч. Сколько всего километров проплыл теплоход?

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