Первые три дня теплоход плыл со скоростью 35 км/ч, следующие двое суток со скоростью 30 км/ч. Сколько всего километров проплыл теплоход?
Математика
Первые три дня теплоход плыл со скоростью 35 км/ч, следующие двое суток со скоростью 30 км/ч. Сколько всего километров проплыл теплоход?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сутка=24ч 3 суток = 24*3=72ч 2 суток = 24*2=48ч 35*72=2520 км - проплыл за 3 суток 30*48=1440 км - проплыл за 2 суток 2520+1440=3960 км - за 5 суток Ответ:всего теплоход проплыл 3960 км.
Гость:
3 дня-35 км/ч 2 дня-30 км/ч В одних сутках -24 часа. 1)24*3=72(ч.) 2)24*2=48(ч.) 3)30*48=1440(км)-проплыл за 2 дня 4)35*72=2520(км)-проплыл за 3 дня 5)1440+2520=3960(км)-всего проплыл теплоход. Ответ:3960 км.
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