какой угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки часов в 5 часов?

Алгебра
какой угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки часов в 5 часов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весь круг 360 гр. Между  часами образуется угол 30 гр. Поэтому 5 часов по 30 гр = 150 гр. 
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