определите сопротивление лампы и напряжение на каждом проводнике R1=25ом R2=15ом если показания приборов 0,5 А и 39В (схема R1----лампа---R2-----A |______V_________|
Физика
определите сопротивление лампы и напряжение на каждом проводнике R1=25ом R2=15ом если показания приборов 0,5 А и 39В (схема R1----лампа---R2-----A |______V_________|
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Гость:
R=R1+R2=25+15=40 ом и I=U/R
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