высота конуса равна 5,а диаметр основания-24.найдите образующую конуса.
Українська література
высота конуса равна 5,а диаметр основания-24.найдите образующую конуса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=2R, 24=2R, R=12 образующая в квадрате= R в квадрате+ H в квадрате образующая в квадрате=144+25 образующая в квадрате= 169 следовательно,образующая=13
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