Цена проката велосипеда 120 руб./ч лодки 8 руб./ч.на какое время можно взять напрокат вместе лодку и велосипед заплатив 600руб

Математика
Цена проката велосипеда 120 руб./ч лодки 8 руб./ч.на какое время можно взять напрокат вместе лодку и велосипед заплатив 600руб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120+8=128 600/128=4,6875 лодку и велосипед можно взять на 4 часа 41 мин 15 сек
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