Цена проката велосипеда 120 руб./ч лодки 8 руб./ч.на какое время можно взять напрокат вместе лодку и велосипед заплатив 600руб

Математика

Цена проката велосипеда 120 руб./ч лодки 8 руб./ч.на какое время можно взять напрокат вместе лодку и велосипед заплатив 600руб

Автор: Гость