Дуговая печь потребляет ток 200А от сети с напряжением 120В через ограничивающее сопротивление 0,2 Ом. Найти мощность, потребляемую печью

Физика

Дуговая печь потребляет ток 200А от сети с напряжением 120В через ограничивающее сопротивление 0,2 Ом. Найти мощность, потребляемую печью

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