Дуговая печь потребляет ток 200А от сети с напряжением 120В через ограничивающее сопротивление 0,2 Ом. Найти мощность, потребляемую печью

Физика
Дуговая печь потребляет ток 200А от сети с напряжением 120В через ограничивающее сопротивление 0,2 Ом. Найти мощность, потребляемую печью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P-мощносить P=A/t=U*I*t/t==U*I P=U*I=120*200=24000Вт=24 кВт 
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