Тыкву,имеющую желтые плоды дисковидной формы,скрестили с тыквой , у которой были белые шаровидные плоды.Все гибриды от этого скрещивания имели белую окраску и дисковидную форму плодов.Какие признаки доминируют?Каковы генотипы р...

Биология
Тыкву,имеющую желтые плоды дисковидной формы,скрестили с тыквой , у которой были белые шаровидные плоды.Все гибриды от этого скрещивания имели белую окраску и дисковидную форму плодов.Какие признаки доминируют?Каковы генотипы родителей и потомства?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как все гибриды имели белую окраску и дисковидныю форму, значит белая окраска - это доминантный признаки дисковидная форма, соответственно, тоже доминантный признак. А - белая окраска а - желтая окраска В - дисковидная форма в - шарообразная форма Гибриды:  АаВв Родители: ааВВ -  желтые плоды дисковидной формы                 ААвв -  белые шаровидные плоды
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