машина прошла первый участок пути за 3 часа, а второй участок- за 2 часа. Длина обоих участков вместе 267 км. С какой скоростью шла машина на каждом участке, если скорость на втором участке была на 8,5 км/ч больше, чем на первом?
Математика
машина прошла первый участок пути за 3 часа, а второй участок- за 2 часа. Длина обоих участков вместе 267 км. С какой скоростью шла машина на каждом участке, если скорость на втором участке была на 8,5 км/ч больше, чем на первом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x + 2( x + 8,5) = 267 3x + 2x +17 = 267 5x = 267 – 17 5x = 250 x = 250:5 x = 50. 50 км/ч – скорость машины на первом участке 50 +8,5 = 58,5 (км/ч) – скорость машины на втором участке.
Гость:
____3часа_скорость = х_____I___2часа__скорость = х+8,5___ Расстояние - 267км 3x+2x+(8,5*2)=267 3x+2x+17=267 5х=250 х=50 на втором участке 50 + 8,5 = 58,5км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕ НАМ ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ В ДВУХ КАРЗИНАХ ГРИБОВ БЫЛО ПОРОВНУ. НА СУП ВЗЯЛИ ИЗ ОДНОЙ КОРЗИНЫ 7 ГРИБОВ,А ИЗ ДРУГОЙ-5 ГРИБОВ....
Українська література
Какие из пречисленных ниже морских акваторий являются главными районами добычи нефти и природного газа: Серверное море, Балтийское море, Средиземно...
Английский язык
Можете пожалуйста помочь перевести, только без помощи промта. Мне больше нужен перевод более профессиональный. ____________________________________...
Биология
Тыкву,имеющую желтые плоды дисковидной формы,скрестили с тыквой , у которой были белые шаровидные плоды.Все гибриды от этого скрещивания имели белу...