при каком значении p уравнение 4x^2+px+9=0 имеет 1 корень помогите плиззз
Алгебра
при каком значении p уравнение 4x^2+px+9=0 имеет 1 корень помогите плиззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при P= 12 уровнение имеет 1 корень
Гость:
р=12, это потому, что при таком Р формула даст полный квадрат(2х+3)
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