На двух остановках в трамвай зашли 14 пассажиров. На первой остановке зашло на 6 человек больше, чем на второй. Сколько пассажиров зашло на первой остановке? А сколько на второй?
Математика
На двух остановках в трамвай зашли 14 пассажиров. На первой остановке зашло на 6 человек больше, чем на второй. Сколько пассажиров зашло на первой остановке? А сколько на второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-6=8(п.)-зашли на первой остановке. Ответ: 8 человек на первой, 6 на второй.
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