На двух остановках в трамвай зашли 14 пассажиров. На первой остановке зашло на 6 человек больше, чем на второй. Сколько пассажиров зашло на первой остановке? А сколько на второй?

Математика

На двух остановках в трамвай зашли 14 пассажиров. На первой остановке зашло на 6 человек больше, чем на второй. Сколько пассажиров зашло на первой остановке? А сколько на второй?

Автор: Гость