На двух полках 72книги, причем на первой полке в3 раза больше, чем на второй.Сколько книг на первой полке?
Математика
На двух полках 72книги, причем на первой полке в3 раза больше, чем на второй.Сколько книг на первой полке?
Ответ(ы):
Гость:
1)72:3=24(книг)-на первой полке. Ответ:На первой полке 24 книги.
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