Первый отрезок на 8см длиннее второго, а третий-на 4см короче второго. На сколько см первый отрезок длиннее третьего?

Математика

Первый отрезок на 8см длиннее второго, а третий-на 4см короче второго. На сколько см первый отрезок длиннее третьего?

Автор: Гость