Первый отрезок на 8см длиннее второго, а третий-на 4см короче второго. На сколько см первый отрезок длиннее третьего?
Математика
Первый отрезок на 8см длиннее второго, а третий-на 4см короче второго. На сколько см первый отрезок длиннее третьего?
Ответ(ы):
Гость:
1-ый - х+8 2-ой - х 3-ий - х-4 х+8-(х-4)=8+4=12
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