На экскурсию поехало детей в 4 раза больше, чем взрослых . Сколько детей поехало на экскурсию, если всего на экскурсию отправилось 10 человек ?

Математика

На экскурсию поехало детей в 4 раза больше, чем взрослых . Сколько детей поехало на экскурсию, если всего на экскурсию отправилось 10 человек ?

Автор: Гость