На экскурсию поехало детей в 4 раза больше, чем взрослых . Сколько детей поехало на экскурсию, если всего на экскурсию отправилось 10 человек ?
Математика
На экскурсию поехало детей в 4 раза больше, чем взрослых . Сколько детей поехало на экскурсию, если всего на экскурсию отправилось 10 человек ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двое детей поехало на экскурсию
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