На элеватор привезли на

Математика
На элеватор привезли на
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чего привезли на, я не понял
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