Поставь данные глаголы в неопределенную форму и форму 3 лица единственного числа ?? 3 лица множественного числа обозначь орфограмму тся и ться в глаголах встречаемся радуйтесь одеваешься прощайтесь переписываешься занимает зани...
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Поставь данные глаголы в неопределенную форму и форму 3 лица единственного числа ?? 3 лица множественного числа обозначь орфограмму тся и ться в глаголах встречаемся радуйтесь одеваешься прощайтесь переписываешься занимает занимаемся с Расстаётесь подружитесь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) встречаться - встречается - встречаются 2) радоваться - радуется - радуются 3) одеваться - одевается - одеваются 4) прощаться - прощается - прощаются 5) переписываться - переписывается - переписываются 6) занимать - занимает - занимают 7) заниматься - занимается - занимаются 8)расставаться - расстаётся - расстаются 9) подружиться - подружится - подружатся
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