Поставь данные глаголы в неопределенную форму и форму 3 лица единственного числа ?? 3 лица множественного числа обозначь орфограмму тся и ться в глаголах встречаемся радуйтесь одеваешься прощайтесь переписываешься занимает зани...

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Поставь данные глаголы в неопределенную форму и форму 3 лица единственного числа ?? 3 лица множественного числа обозначь орфограмму тся и ться в глаголах встречаемся радуйтесь одеваешься прощайтесь переписываешься занимает занимаемся с Расстаётесь подружитесь

Автор: Гость