Каин ты знаешь существительные
Русский язык
Каин ты знаешь существительные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одушевленные неодушивленные нарицательные собственные 1 склонения 2 склонения 3 склонения единственного чила и множественного
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Русский язык
Спиши текст. Зацвела ива. Каждый ивовый барашек, как пуховый жёлтый цыплёнок, сид??т и светится. Пальцем тронешь ---- пожелтеет палец. Щёлкнешь -...
Русский язык
Составить словосочетания со словами: бесшумный, беззвучный, беспокойный, безграм??тный, бесславный, бесполезный, безжалостный, бездомный.
Математика