Составить словосочетания со словами: бесшумный, беззвучный, беспокойный, безграм??тный, бесславный, бесполезный, безжалостный, бездомный.

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Составить словосочетания со словами: бесшумный, беззвучный, беспокойный, безграм??тный, бесславный, бесполезный, безжалостный, бездомный.
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Гость:
бесшумный ветер , беззвучный телефон , беспокойный человек, безграмотный ученик, бесславный герой , бесполезный рецепт , безжалостный двоишник ,бездомный котёнок
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