Турнир по теннису организован так что после первого проигрыша игрок выбывает из соревнования в первом туре участвовало 8 человек во втором четверо победителей первого а в третьем двое победителей второго ивор выписал в некоторо...
Математика
Турнир по теннису организован так что после первого проигрыша игрок выбывает из соревнования в первом туре участвовало 8 человек во втором четверо победителей первого а в третьем двое победителей второго ивор выписал в некотором порядке результаты всех партий у него получился такой список брат победил энтони , карл победил дамьена , глен победил эда кто играл в третьем туре?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В третьем туре играли Глен и Карл........
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