Турнир по теннису организован так что после первого проигрыша игрок выбывает из соревнования в первом туре участвовало 8 человек во втором четверо победителей первого а в третьем двое победителей второго ивор выписал в некоторо...

Математика

Турнир по теннису организован так что после первого проигрыша игрок выбывает из соревнования в первом туре участвовало 8 человек во втором четверо победителей первого а в третьем двое победителей второго ивор выписал в некотором порядке результаты всех партий у него получился такой список брат победил энтони , карл победил дамьена , глен победил эда кто играл в третьем туре?

Автор: Гость