Концентрации каких компонентов следует изменить (увеличить или уменьшить), чтобы сместить равновесие в системе 2LiOH(тв)↔ Li2O(тв)+ Н2О(г) в сторону реакции разложения?Как для этого нужно изменить общее давление в системе?

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От изменения давления зависят лишь газы. Туда, где газов в молях больше по реакции, сместится равновесие в случае понижения давления. То бишь, стоит понизить давление в этой реакции. Для того, чтобы увеличить скорость реакции, изменяют концентрацию газов и жидкостей, для твердых веществ она роли не играет. В данной реакции нужно уменьшить концентрацию водяного пара.