С помощью 8 круглых магнитов Лиза прикрепила 7 открыток на холодильник. какое наиб??льшее количество магнитов можно убрать чтобы не упала ни одна открытка
Математика
С помощью 8 круглых магнитов Лиза прикрепила 7 открыток на холодильник. какое наиб??льшее количество магнитов можно убрать чтобы не упала ни одна открытка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 магнитов можно убрать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Концентрации каких компонентов следует изменить (увеличить или уменьшить), чтобы сместить равновесие в системе 2LiOH(тв)↔ Li2O(тв)+ Н2О(г) в сторон...
Математика
Со склада отправили 280 килограмм картофеля в больницу 140 килограмм а остальное картофель поровну в две школы Сколько килограммов картофеля получи...
Русский язык