С помощью 8 круглых магнитов Лиза прикрепила 7 открыток на холодильник. какое наиб??льшее количество магнитов можно убрать чтобы не упала ни одна открытка

Математика

С помощью 8 круглых магнитов Лиза прикрепила 7 открыток на холодильник. какое наиб??льшее количество магнитов можно убрать чтобы не упала ни одна открытка

Автор: Гость