Почему необходимо сохранить разнообразие животного мира на планете?

Биология
Почему необходимо сохранить разнообразие животного мира на планете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все существа являются частью экосистемы и играют важную роль в поддержании жизни на Земле. Например, орлы зависят от мышей, лягушек и других маленьких животных, и если эти животные вымрут, то не станет и орлов. Помимо того, что растения являются основным источником питания для людей и животных, более 60% жителей Земли используют растения в качестве лекарственных средств. Многие виды растений используются в промышленности, где из них изготавливают краски, масла и т. д. 
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