Спиши текст. Зацвела ива. Каждый ивовый барашек, как пуховый жёлтый цыплёнок, сид??т и светится. Пальцем тронешь ---- пожелтеет палец. Щёлкнешь ---- золотой дымок за парит. Понюхаешь ----- мёд. Найди нераспространённое предл...

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Спиши текст. Зацвела ива. Каждый ивовый барашек, как пуховый жёлтый цыплёнок, сид??т и светится. Пальцем тронешь ---- пожелтеет палец. Щёлкнешь ---- золотой дымок за парит. Понюхаешь ----- мёд. Найди нераспространённое предложение. Подчеркни в нем главные члены. Волнистой линией подчеркни сравнительный оборот, которой использовал автор. Над глаголами укажи лицо, число и время Помогите пожалуйста

Автор: Гость