Спиши текст. Зацвела ива. Каждый ивовый барашек, как пуховый жёлтый цыплёнок, сид??т и светится. Пальцем тронешь ---- пожелтеет палец. Щёлкнешь ---- золотой дымок за парит. Понюхаешь ----- мёд. Найди нераспространённое предл...

Русский язык
Спиши текст. Зацвела ива. Каждый ивовый барашек, как пуховый жёлтый цыплёнок, сид??т и светится. Пальцем тронешь ---- пожелтеет палец. Щёлкнешь ---- золотой дымок за парит. Понюхаешь ----- мёд. Найди нераспространённое предложение. Подчеркни в нем главные члены. Волнистой линией подчеркни сравнительный оборот, которой использовал автор. Над глаголами укажи лицо, число и время Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зацвела ива. ------------ ----- ------------ сравнительный оборот это "как пуховый желтый цыпленок". зацвела (2лицо, ед число, неопределенное время), сидит, светится (3 лицо, ед число, настоящее время), Тронешь, щелкнешь, понюхаешь (2 лицо, ед. число, будущее время), пожелтеет, запарит(3 лицо, ед число, будущее время)
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