на ферме развели кур,уток и гусей,всего 545 птиц.Уток было в 5 раз меньше ,чем кур,а гусей 143.Сколько на ферме было уток? помогите решить пожалуйста!
Математика
на ферме развели кур,уток и гусей,всего 545 птиц.Уток было в 5 раз меньше ,чем кур,а гусей 143.Сколько на ферме было уток? помогите решить пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнением нужно решать пусть уток - х, тогда кур 5х , а гусей известно 143 143+х+5х=545 6х=402 х=67
Гость:
Куры 5x Утки - в ?, в 5 раз меньше чем кур x Гуси - 143 143 всего - 545 составим уравнение 5x +x+143 = 545 6x= 545-143 6x=402 x= 402:6 x= 67 (уток) 5* 67 = 335 (кур)
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