даны некоторые числа в древнерусской системе записи чисел : ФЛВ-532 ФМД-544 РКВ-122 ХМЕ-645 ТЛЕ-335 сделай предположения каким числам в этой системе записи чисел могут быть соответствовать:ХКД СЛВ ТЛГ

Математика

даны некоторые числа в древнерусской системе записи чисел : ФЛВ-532 ФМД-544 РКВ-122 ХМЕ-645 ТЛЕ-335 сделай предположения каким числам в этой системе записи чисел могут быть соответствовать:ХКД СЛВ ТЛГ

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