даны некоторые числа в древнерусской системе записи чисел : ФЛВ-532 ФМД-544 РКВ-122 ХМЕ-645 ТЛЕ-335 сделай предположения каким числам в этой системе записи чисел могут быть соответствовать:ХКД СЛВ ТЛГ

Математика
даны некоторые числа в древнерусской системе записи чисел : ФЛВ-532 ФМД-544 РКВ-122 ХМЕ-645 ТЛЕ-335 сделай предположения каким числам в этой системе записи чисел могут быть соответствовать:ХКД СЛВ ТЛГ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ХКД – 624, СЛВ – 232, ТЛГ – 333.
Гость:
ХКД=624 СЛВ=232 ТЛГ=333
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