Как можно сберечь и приумножить семейные доходы?

География
Как можно сберечь и приумножить семейные доходы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да не как!!видвть то доходы не важные!!если деньги есть то они сами на счет то капают!!а копеечки заработанные извините за грубость-сливаются в туалет!!!
Гость:
Откладывать деньги, а тратить только на необходимое
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