На ферме содержатся коровы офцы козы всего 3320 животных коров на 120 меньше чем овец и на 100 больше чем коз БЕЗ X ПЖ
Математика
На ферме содержатся коровы офцы козы всего 3320 животных коров на 120 меньше чем овец и на 100 больше чем коз БЕЗ X ПЖ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100+120=220(шт.) больше, чем коз. 2) Значит коров и овец вместе больше, чем коз, на 100+220=320(шт.) 3) 3320-320=3000(шт.) 3000:3=1000(шт.)- количество коз ответ 1000
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