На ферме содержатся коровы офцы козы всего 3320 животных коров на 120 меньше чем овец и на 100 больше чем коз БЕЗ X ПЖ

Математика

На ферме содержатся коровы офцы козы всего 3320 животных коров на 120 меньше чем овец и на 100 больше чем коз БЕЗ X ПЖ

Автор: Гость