Сторона ромба равна 25 см, а одна из диагоналей его равна 14 см. Найдите вторую диаго??аль ромба

Геометрия
Сторона ромба равна 25 см, а одна из диагоналей его равна 14 см. Найдите вторую диаго??аль ромба
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