Каким натуральными числам могут быть числа m и n если известно что НОК (m n)=21 НОД (m n)=1? Если напишиье подробно будет лучший ответ и спасибо

Математика
Каким натуральными числам могут быть числа m и n если известно что НОК (m n)=21 НОД (m n)=1? Если напишиье подробно будет лучший ответ и спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОД(m,n)= 1 = и m  и n - простые НОК(m,n) = 21 Простые числа   3*7 = 21 ОТВЕТ 3 и 7.
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