Каким натуральными числам могут быть числа m и n если известно что НОК (m n)=21 НОД (m n)=1? Если напишиье подробно будет лучший ответ и спасибо

Математика

Каким натуральными числам могут быть числа m и n если известно что НОК (m n)=21 НОД (m n)=1? Если напишиье подробно будет лучший ответ и спасибо

Автор: Гость