Центр симметрии ромба АВСD лежит в начале координат . Найдите разность х-у для координаты вершины С (х; у) , если вершина А имеет координаты (-3; 5). Решите пож очень срочно.

Математика

Центр симметрии ромба АВСD лежит в начале координат . Найдите разность х-у для координаты вершины С (х; у) , если вершина А имеет координаты (-3; 5). Решите пож очень срочно.

Автор: Гость