Центр симметрии ромба АВСD лежит в начале координат . Найдите разность х-у для координаты вершины С (х; у) , если вершина А имеет координаты (-3; 5). Решите пож очень срочно.

Математика
Центр симметрии ромба АВСD лежит в начале координат . Найдите разность х-у для координаты вершины С (х; у) , если вершина А имеет координаты (-3; 5). Решите пож очень срочно.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если А(-3;5) то С(3;5) 5-3=2 ответ: 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Есть или нет решения у неравенства 2x^2+4x+3<0 ?
Ответить
Геометрия
Сторона ромба равна 25 см, а одна из диагоналей его равна 14 см. Найдите вторую диаго??аль ромба
Ответить
Математика
Кто-то решал такое? Помогите.
Ответить
Математика
Каким натуральными числам могут быть числа m и n если известно что НОК (m n)=21 НОД (m n)=1? Если напишиье подробно будет лучший ответ и спасибо
Ответить
Биология
Что такое зародыш-определение
Ответить