Центр симметрии ромба АВСD лежит в начале координат . Найдите разность х-у для координаты вершины С (х; у) , если вершина А имеет координаты (-3; 5). Решите пож очень срочно.
Математика
Центр симметрии ромба АВСD лежит в начале координат . Найдите разность х-у для координаты вершины С (х; у) , если вершина А имеет координаты (-3; 5). Решите пож очень срочно.
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Гость:
Если А(-3;5) то С(3;5) 5-3=2 ответ: 2
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