На ферме содержатся коровы,овцы,козы. Всего 3320 животных.Коров на 120 меньше чем овец,и на 100 больше,чем коз. Сколько на ферме коз. со схемой

Математика
На ферме содержатся коровы,овцы,козы. Всего 3320 животных.Коров на 120 меньше чем овец,и на 100 больше,чем коз. Сколько на ферме коз. со схемой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+(x+120)+(x-100)=3320 3x+120-100=3320 3x+20=3320 3x=3320-20 3x=3300 x=3300:3 x=1100 1100+(1100+120)+(1100-100)=3320 3320=3320
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