На ферме содержатся коровы,овцы,козы. Всего 3320 животных.Коров на 120 меньше чем овец,и на 100 больше,чем коз. Сколько на ферме коз. со схемой

Математика

На ферме содержатся коровы,овцы,козы. Всего 3320 животных.Коров на 120 меньше чем овец,и на 100 больше,чем коз. Сколько на ферме коз. со схемой

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