На фото. Помогите, пожалуйста!

Биология
На фото. Помогите, пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 VI 5-III..........
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