На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в последовательности ттц ага ??гц определите структуру второй цепи ДНК содержание гуанина и цитозина в процентах и длину этого фрагмента в ДНК. Помогитеее
Биология
На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в последовательности ттц ага ??гц определите структуру второй цепи ДНК содержание гуанина и цитозина в процентах и длину этого фрагмента в ДНК. Помогитеее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ттц ага тгц - 1-я цепь ДНК Правило Чаргоффа: Т=А, Ц=Г. ААГ-ТЦТ-АЦГ - 2-я цепь ДНК. Содержание гуанина и цитозина: А=Т=5 Ц=Г=4 Пропорция: 18 - 100% (всё кол-во оснований) 4 - х% х=22,2% - основания Г и Ц вместе. Длина одного нуклеотида - 0,34 нм. Всего у нас нуклеотидов - 18, но это в двух цепях ДНК. 18 : 2 = 9 - в одной цепи ДНК. 9 * 0,34 = 3,06 нм. Ответ: - комплиментарная цепь: ААГ-ТЦТ-АЦГ - процентное содержание Г и Ц: 22,2% - длина ДНК: 3,06 нм
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