Какие народы оказались под властью римской империи?

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В целом история Римской империи продолжалась 16 веков и состоит из нескольких этапов развития римского государства. Она охватывает период древней Римской империи, период существования Западной и Восточной Римских империй, и период Восточной Римской (или Византийской) империи, который продолжался в Средневековье до начала Нового времени.