Разум дан для того, чтобы он познавал мир , а потом использовал свои знания для удт??ерждения добра на Земле - это нужно перевести на казахский язык (только не из переводчика)^^

Қазақ тiлi

Разум дан для того, чтобы он познавал мир , а потом использовал свои знания для удт??ерждения добра на Земле - это нужно перевести на казахский язык (только не из переводчика)^^

Автор: Гость