Разум дан для того, чтобы он познавал мир , а потом использовал свои знания для удт??ерждения добра на Земле - это нужно перевести на казахский язык (только не из переводчика)^^
Қазақ тiлi
Разум дан для того, чтобы он познавал мир , а потом использовал свои знания для удт??ерждения добра на Земле - это нужно перевести на казахский язык (только не из переводчика)^^
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ақыл адамға ол әлемді танып, білу үшін, сосын, ол білімін Жер бетінде жақсылықты бекіту үшін берілген.
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