Разум дан для того, чтобы он познавал мир , а потом использовал свои знания для удт??ерждения добра на Земле - это нужно перевести на казахский язык (только не из переводчика)^^

Қазақ тiлi
Разум дан для того, чтобы он познавал мир , а потом использовал свои знания для удт??ерждения добра на Земле - это нужно перевести на казахский язык (только не из переводчика)^^
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ақыл адамға ол әлемді танып, білу үшін, сосын, ол білімін Жер бетінде жақсылықты бекіту үшін  берілген.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Даны три предложения: 1) Стоит ли есть поедом подчинённого, если его не перевариваешь? 2) Когда вокруг несут дичь – звереешь. 3) Лошадь любил...
Ответить
Другие предметы
Подготовить сообщение на тему: Какие версии происхождения человека вам известны?
Ответить
Русский язык
Прочитайте текст сократите его любым способом. Запишите получившийся вариант. В??чер был тихий, кроткий, один из тех грустных вечеров бабьего лет...
Ответить
Русский язык
Как вы понимаете пословицу Худо тому, кто добра не делает никому??
Ответить
Русский язык
Просклоняйте по падежам : мерзлая ветка алая рябина (взаимно)
Ответить