Подготовить сообщение на тему: Какие версии происхождения человека вам известны?

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Подготовить сообщение на тему: Какие версии происхождения человека вам известны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть много догадок о происхождении человека. Первая догадка гласит то, что люди произошли от человекоподобных обезьян. постепенно человекоподобная обезьяна развивалась, и стала человеком. Вторая, что инопланетные существа породили нас и отправили на Землю.
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