Подготовить сообщение на тему: Какие версии происхождения человека вам известны?

Гость: Гость:

Есть много догадок о происхождении человека. Первая догадка гласит то, что люди произошли от человекоподобных обезьян. постепенно человекоподобная обезьяна развивалась, и стала человеком. Вторая, что инопланетные существа породили нас и отправили на Землю.