Быстре пожалуйсто, спасибо если что 1-В равнобедренной трапеции один из углов равен 180° .Найдите остальные углы

Геометрия

Быстре пожалуйсто, спасибо если что 1-В равнобедренной трапеции один из углов равен 180° .Найдите остальные углы

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