Быстре пожалуйсто, спасибо если что 1-В равнобедренной трапеции один из углов равен 180° .Найдите остальные углы
Геометрия
Быстре пожалуйсто, спасибо если что 1-В равнобедренной трапеции один из углов равен 180° .Найдите остальные углы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если трапеция равнобедренная,то углы А=Д. В=С=108° А=360-(108+108)/2=72
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