Акула проплывает 60 км за два часа.С какой скоростью она плывет.Помогите,срочно!!!!
Физика
Акула проплывает 60 км за два часа.С какой скоростью она плывет.Помогите,срочно!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60:2=30км.ч плывет акула в час
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