Помогите решить)Дел вагон,делаю французкий...

Математика
Помогите решить)Дел вагон,делаю французкий...
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ж) 14 з) 40 и) 3 к) 35 л) 4 м) 5
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