ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ Найди следующие 3 члена геометрической прогрессии, если b1=8 и знаменатель равен 2. b2=? b3=? b4=?
Алгебра
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ Найди следующие 3 члена геометрической прогрессии, если b1=8 и знаменатель равен 2. b2=? b3=? b4=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B2=8*2=16 b3=16*2=32 b4=32*2=64
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