ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ Найди следующие 3 члена геометрической прогрессии, если b1=8 и знаменатель равен 2. b2=? b3=? b4=?

Алгебра
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ Найди следующие 3 члена геометрической прогрессии, если b1=8 и знаменатель равен 2. b2=? b3=? b4=?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B2=8*2=16 b3=16*2=32 b4=32*2=64
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Акула проплывает 60 км за два часа.С какой скоростью она плывет.Помогите,срочно!!!!
Ответить
Информатика
2. Сообщение, записанное буквами из 16-символьного алфавита, содержит 50 символов. Какой объём информации оно несёт?
Ответить
Английский язык
D. В ставь пропущенные буквы. Как они читаются в этих словах ? Впиши транскрипции. fi_ _( ), b_ _t( ), b_ _( ), h_t( ), co_ _( ),☕t_ _( ).
Ответить
Английский язык
Доклад о нижнем новгороде на английском..... Срочно
Ответить
Математика
В первом мешке 20кг картофеля а во втором в 2 раза больше.Сколько килограммов карто??еля во втором мешке?
Ответить