Как вы понимаете пословицу Худо тому, кто добра не делает никому??

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Как вы понимаете пословицу Худо тому, кто добра не делает никому??
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Гость:
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