При испытание авиамоделей одна из них летела со скоростью a метров/сеукунду и продержались в воздухе 40 секунд. Скорость второй была на 2 м/с больше скорости первой, но она продержалась в воздухе только b секунд. На сколько мет...
Математика
При испытание авиамоделей одна из них летела со скоростью a метров/сеукунду и продержались в воздухе 40 секунд. Скорость второй была на 2 м/с больше скорости первой, но она продержалась в воздухе только b секунд. На сколько метров первая модель пролетела больше , чем вторая? (a=4, b=25)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4*40=160 (м)-пролетела первая модель 2) 4+2=6 (м/с)-скорость второй модели 3) 6*25=150 (м)-пролетела вторая модель 4) 160-150=10 (м)-на столько больше пролетела первая модель
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