При испытание авиамоделей одна из них летела со скоростью a метров/сеукунду и продержались в воздухе 40 секунд. Скорость второй была на 2 м/с больше скорости первой, но она продержалась в воздухе только b секунд. На сколько мет...

Математика

При испытание авиамоделей одна из них летела со скоростью a метров/сеукунду и продержались в воздухе 40 секунд. Скорость второй была на 2 м/с больше скорости первой, но она продержалась в воздухе только b секунд. На сколько метров первая модель пролетела больше , чем вторая? (a=4, b=25)

Автор: Гость