Просклоняйте по падежам : мерзлая ветка алая рябина (взаимно)

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Просклоняйте по падежам : мерзлая ветка алая рябина (взаимно)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именительный: мерзлая ветка родительный: мерзлой ветки дательный: мерзлой ветке винительный: мерзлую ветку творительный: мерзлой веткой предложный: (о) мерзлой ветке
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