Запиши причастия в таблицу. Вырисовывающийся, очищенный, давший, видимый, охватив??ий, обираемая, рассыпанный, поднимающаяся, восхищенные, найденные, полнивший, колеблемый, наслаждающийся, торопившийся, дающая, ожидаемый. Страд...
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Запиши причастия в таблицу. Вырисовывающийся, очищенный, давший, видимый, охватив??ий, обираемая, рассыпанный, поднимающаяся, восхищенные, найденные, полнивший, колеблемый, наслаждающийся, торопившийся, дающая, ожидаемый. Страдательные причастия: настоящее время/ прошедшее время Действительные причастия: Настоящее время/ прошедшее время. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
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Действительные причастия: настоящее время / прошедшее время вырисовывающийся, / давший, поднимающаяся, / охвативший, наслаждающийся, / полнивший, дающая. / торопившийся. Страдательные причастия: Настоящее время / прошедшее время. видимый, / очищенный, обираемая, / рассыпанный, колеблемый, / восхищенные, ожидаемый. / найденные.
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