Запиши причастия в таблицу. Вырисовывающийся, очищенный, давший, видимый, охватив??ий, обираемая, рассыпанный, поднимающаяся, восхищенные, найденные, полнивший, колеблемый, наслаждающийся, торопившийся, дающая, ожидаемый. Страд...

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Запиши причастия в таблицу. Вырисовывающийся, очищенный, давший, видимый, охватив??ий, обираемая, рассыпанный, поднимающаяся, восхищенные, найденные, полнивший, колеблемый, наслаждающийся, торопившийся, дающая, ожидаемый. Страдательные причастия: настоящее время/ прошедшее время Действительные причастия: Настоящее время/ прошедшее время. Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Действительные   причастия: настоящее время          /    прошедшее время вырисовывающийся,    /  давший, поднимающаяся,          /  охвативший,   наслаждающийся,        /  полнивший, дающая.                       /  торопившийся. Страдательные причастия: Настоящее время /  прошедшее время. видимый,                /  очищенный, обираемая,           /  рассыпанный, колеблемый,        /  восхищенные, ожидаемый.        /  найденные.
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