Запиши причастия в таблицу. Вырисовывающийся, очищенный, давший, видимый, охватив??ий, обираемая, рассыпанный, поднимающаяся, восхищенные, найденные, полнивший, колеблемый, наслаждающийся, торопившийся, дающая, ожидаемый. Страд...

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Запиши причастия в таблицу. Вырисовывающийся, очищенный, давший, видимый, охватив??ий, обираемая, рассыпанный, поднимающаяся, восхищенные, найденные, полнивший, колеблемый, наслаждающийся, торопившийся, дающая, ожидаемый. Страдательные причастия: настоящее время/ прошедшее время Действительные причастия: Настоящее время/ прошедшее время. Заранее спасибо

Автор: Гость