Катер проплыл 105 км между пристанями по течению реки за 5 часов, а против течения за 7 часов. За сколько часов катер проплывет по озеру 108 км?
Математика
Катер проплыл 105 км между пристанями по течению реки за 5 часов, а против течения за 7 часов. За сколько часов катер проплывет по озеру 108 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 105 : 5 = 21 (км/ч) - скорость катера по течению реки 2) 105 : 7 = 15 (км/ч) - скорость катера против течения реки 3) (21 - 15) : 2 = 3 (км/ч) - скорость течения реки 4) 21 - 3 = 15 + 3 = 18 (км/ч) - собственная скорость катера 5) 108 : 18 = 6 (ч) - время, за которое катер проплывёт по озеру 108 км. Ответ: за 6 часов.
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