Катер проплыл 105 км между пристанями по течению реки за 5 часов, а против течения за 7 часов. За сколько часов катер проплывет по озеру 108 км?

Математика

Катер проплыл 105 км между пристанями по течению реки за 5 часов, а против течения за 7 часов. За сколько часов катер проплывет по озеру 108 км?

Автор: Гость