На горе лежал снежком, а с горы бежал пешком. После встретил - зажурчал, море встретил - замолчал.
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На горе лежал снежком, а с горы бежал пешком. После встретил - зажурчал, море встретил - замолчал.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это загадка , то ответ: ручей
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