На яку найбільшу кількість груп можна розділити числа 1,5,8,9,10,12 і 15 щоб в усіх група?? суми чисел були рівними
Математика
На яку найбільшу кількість груп можна розділити числа 1,5,8,9,10,12 і 15 щоб в усіх група?? суми чисел були рівними
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 3 групи: 1 група: 5,15 (5 + 15 = 20) 2 група: 1,9,10 (1 + 9 + 10 = 20) 3 група: 8,12 (8 + 12 = 20)
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