На какие жизненные вопросы отвечает Вам Лев Николаевич Толстой рассказом «Кавказский пленник»?

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Когда я прочитала л рассказ кавказский пленник то я поняла л что Лев Николаевич Толстой хочет показать нам что нужно каким бы небыл человек то ему надо помогать потому что все мы люди и должны совершать в своей жизни ошибки .Но Костылин показал себя с другой стороны поетому я счетаю что таким людям как он не стоит помагать по скольку он был очень ленивый и ждал когда ему передадут деньги на освабождение и его не волнавало состаяние свого товарищя