На какой глубине давление в озере равно 30кПа??

Физика
На какой глубине давление в озере равно 30кПа??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
P=gph h=P/(g*p) h=30000Па/(9.8м/с^2*1000кг/м^3)=3м Ответ: h=3м
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