Почему автор называет Печорина Героем нашего времени в романе ^^Герой нашего врем??ни^^ М.Ю.Лермонтов
Литература
Почему автор называет Печорина Героем нашего времени в романе ^^Герой нашего врем??ни^^ М.Ю.Лермонтов
Ответ(ы):
Гость:
Печорин не похож на остальных,все люди которые его окружаю "старого времени",у них свои принципы,они подчиняются власти,А наш герой не совпадает по времени,потому что он хочет свободу слова,свободу мыслей
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